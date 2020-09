Vorfahrt missachtet - drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Grünstadt.Eine 51-jährige Autofahrerin hat am frühen Montagabend in Grünstadt-Asselheim beim Abbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Zusammenstoß die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, zwei Erwachsene und ein fünfjähriges Kind, verletzt. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wollte am Dienstag einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden wird auf über 20 000 Euro geschätzt.