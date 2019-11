„Vorsätzlicher, heimtückischer Mord“ - 28-Jähriger verurteilt

Worms/Mainz.Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf eine 21 Jahre alte Wormserin im März hat das Landgericht Mainz den damaligen Freund des Opfers am Dienstag wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Erste Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Wolfgang Eckert ordnete zudem die Unterbringung des Tunesiers in einem psychiatrischen Krankenhaus an, da er für die Allgemeinheit gefährlich sei.

