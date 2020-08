Vorsicht beim Grillen - hohe Waldbrandgefahr

Südwest.Am Wochenende herrscht in ganz Baden-Württemberg hohe Waldbrandgefahr. Mitte nächster Woche werde sogar die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe erreicht, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. "Die Hitze und die Trockenheit haben im Wald die Bodenvegetation, Laubreste, Nadelstreu und auf dem Boden liegende Äste und Reisig extrem ausgetrocknet", sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Freitag in Stuttgart. Er appellierte an die Menschen, vorsichtig zu sein.

"Das Feuermachen im Wald ist ohnehin nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt", sagte Hauk. Ein Feuer müsse zudem auch dort immer beaufsichtigt sein und sei vor dem Verlassen der Grillstelle unbedingt vollständig zu löschen. "Das Grillen auf mitgebrachten Grillgeräten ist im Wald tabu", betonte der Minister. Darüber hinaus herrsche seit März und bis einschließlich Oktober in den Wäldern im Land Rauchverbot.