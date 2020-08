Vortrag im Marchivum

Mannheim. „Albert Speer senior – ein Architekt im Schatten seines Sohnes“ lautet der Titel des Vortrags von Stadtbauschreiber Andreas Schenk in Kooperation mit dem Mannheimer Architektur- und Bauarchiv am diesem Mittwoch um 18 Uhr im Marchivum am Archivplatz 1. Der Vortrag richtet den Blick auf seine Biografie und das bedeutende architektonische Werk. Wegen der Corona-Pandemie ist die Besucherzahl beschränkt, daher wird unter der Telefonnummer 0621/2937027 oder per Mail an marchivum@mannheim.de um Voranmeldung gebeten. Der Eintritt ist frei.