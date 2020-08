Ludwigshafen.Der Leiter des Stadtarchivs, Stefan Mörz, spricht an diesem Mittwoch, 17 Uhr, in der Stadtteilbibliothek Ruchheim (Fußgönheimer Straße 13) über Gesundheitskrisen in der Region Ludwigshafen in den vergangenen Jahrhunderten. Eine Anmeldung für den Vortrag ist unter Telefon 06237/ 59 03 68 zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.