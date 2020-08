Wäschedieb schlägt erneut zu - Bikini von Terrasse entwendet

Landau.Erneut ist in Landau am Sonntag oder Montag Wäsche von einem privaten Grundstück entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm ein Unbekannter in der Lazarettstraße einen Bikini mit, der sich auf einer Terrrasse befand. Laut Polizeiangaben muss sich die Tat zwischen 22 Uhr am Sonntag und 12 Uhr am Montag ereignet haben. Bereits in den vergangenen Wochen kam es in Landau zu mehreren Fällen, bei denen zum Trocknen aufgehängte Wäsche aus Gärten und von Terrassen entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.