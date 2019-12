Wahl zu "Fräulein Kurvig": Mannheimerin Jenny Stüber holt dritten Platz

Krefeld/Mannheim.Als eine von 16 Finalistinnen bei der Wahl zum „Fräulein Kurvig“ ist die Mannheimerin Jenny Stüber am Samstag angetreten (wir berichteten). Und jetzt freut sich die 29-Jährige über den dritten Platz. „Es war eine tolle Erfahrung, so viele Frauen zu treffen, die alle die gleiche Botschaft haben“, erklärt Jenny Stüber, was ihr an dem Wettbewerb für mollige Frauen („Fräulein Kurvig“) und Männer („Mister Big“) im Zelt des Circus Probst in Krefeld gefallen hat.

Heidelberger holt Platz ein

Auch bei der Wahl zu „Mister Big“ war die Region vertreten: Der Heidelberger Sascha Thede schaffte es auf Platz eins. „Es geht uns allen darum, gesehen und als normal in der Gesellschaft akzeptiert zu werden“, erklärt Stüber die Botschaft, die sie vermitteln will. Die Drittplatzierte bekommt nun einen einjährigen Vertrag bei einer Model-Agentur für „Plus Size Models“ (Übergrößenmodels) und hofft, „dass sich aus dieser Möglichkeit Jobs ergeben und ich vielleicht wirklich noch meinen Traum Leben kann“. In Krefeld standen zunächst mehrere Anproben und Laufsteg-Trainings an, ehe am Samstagabend dann die „wirklich schöne“ und mit Zirkuselementen gespickte Show losging.