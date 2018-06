Waldhof-Fan startet Onlinepetition zur DFB-Entscheidung

Anzeige

Mannheim/Bürstadt.Waldhof-Anhänger Andreas Döring hat auf openpetition.de die Petition "Begründung der Lizenzerteilung für den KFC Uerdingen" gestartet, in der der 32-Jährige eine "rechtliche Begründung für die Erteilung der Drittliga-Lizenz an den KFC Uerdingen 05 e.V" fordert. Die Erklärungen, die der DFB in seinem gestrigen Livestream ausgeführt hat, genügen dem Fotografen und Jurastudenten nicht.

Der Bürstädter erkenne Widersprüche in den bisherigen Ausführungen und vergleicht den Fall mit einer ähnlichen Situation, in der sich der SV Wilhelmshaven im Jahr 2001 befand. „Wo ist der Unterschied, ob ein Fax wenige Minuten zu spät eingeht (vgl. Wilhelmshaven 2001) oder ein Geldbetrag auf einem Konto, wie nun im Fall des KFC, zu spät gebucht wird. Beiden Parteien ist der gute Wille anzuerkennen, doch Fristen gelten für alle“, meint Döring.

Ziel sei es aber nicht, dem KFC Uerdingen „den sportlich verdienten Aufstieg“ abzusprechen, vielmehr gehe es Döring darum, dass ihm und seinen Mitstreitern das Urteil des DFB „fadenscheinig und willkürlich“ vorkommt, wie es in der Begründung zur Petition heißt.