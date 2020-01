Waldhof fiebert Neustart entgegen

Mannheim.Der Start hat es in sich: Fußball-Drittligist SV Waldhof muss am Sonntag zu einem Gegner, der ähnlich wie die Mannheimer auf einer kleinen Erfolgswelle schwimmt. Seit neun Spielen hat der SV Meppen nicht mehr verloren und dürfte entsprechend selbstbewusst in das Duell mit den Mannheimern gehen.

Auch SVW-Trainer Bernhard Trares hat jede Menge Respekt vor dem SVM. "Das ist ein total

...