Mannheim.Die Auswirkungen des Coronavirus treffen Fußball-Drittligist SV Waldhof. "Ich gehe davon aus, dass das Spiel gegen Uerdingen abgesagt wird", sagte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp dieser Redaktion am Rande der Berufungsverhandlung im Rechtsstreit mit dem DFB in Frankfurt. Ursprünglich hätten die Mannheimer am Freitagabend (19 Uhr) gegen den KFC Uerdingen antreten sollen (weitere Informationen in Kürze).