Waldhof streitet mit Torhüter Varvodic vor Gericht

Mannheim..Die von Mitte März bis Mai angeordnete Kurzarbeit beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof hat nun ein juristisches Nachspiel. So hatten die beiden Torhüter Timo Königsmann und Miro Varvodic aus persönlichen Gründen Bedenken gegen die Maßnahme angemeldet, einigen konnte sich der SVW aber nur mit Königsmann. Ersatz-Keeper Varvodic verweigerte dagegen weiter die Zustimmung, worauf der Club mit einer fristlosen Änderungskündigung seines bis zum 30. Juni gültigen Vertrags reagierte. Damit bleibt Varvodic zwar weiter Bestandteil der Mannschaft und befindet sich aktuell auch im Quarantäne-Trainingslager des Tabellenzweiten - allerdings zu veränderten Konditionen. Daraufhin klagte der 31-Jährige gegen den SVW, die erste Verhandlung vor dem Mannheimer Arbeitsgericht blieb am Montag aber ohne Ergebnis. Da der Anwalt des wegen der Quarantäne-Auflagen nicht anwesenden Torwarts einen Gütetermin ablehnte, kommt es nun am 18. September zu einem Kammertermin. Konkret hatte der Kroate um rund 500 Euro für die Begleichung seiner monatlichen Miete gebeten und wollte im Gegenzug der Kurzarbeit zuzustimmen. Der SVW lehnte dies mit Blick auf die Gleichbehandlung der gesamten Mannschaft aber ab.