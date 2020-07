Waldhof-Trainersuche: Glöckner-Unterschrift steht bevor

Mannheim..Über das Wochenende haben sich die Indizien zu einer Gewissheit verdichtet: Top-Kandidat Patrick Glöckner wird neuer Trainer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof. Der gebürtige Bonner kommt vom Regionalligisten Chemnitzer FC an den Alsenweg. Nach Informationen dieser Redaktion werden die Mannheimer die Personalie im Laufe des Montags vermelden.

Mit Glöckner wechselt voraussichtlich auch sein prominenter Co-Trainer aus Chemnitz an den Alsenweg: Christian Tiffert (38) spielte in der Fußball-Bundesliga unter anderem für den VfB Stuttgart und den 1. FC Kaiserslautern. Der neue Waldhof-Coach verwies bei einer Anfrage dieser Redaktion vielsagend auf Montag. "Gerne können wir morgen telefonieren", schrieb der Fußballlehrer, der in Frankfurt lebt, am Sonntag.

Bereits in der vergangenen Woche war das Mannheimer Interesse an Glöckner öffentlich geworden. Nach etlichen Dementis löste der Trainer dann seinen Vertrag in Chemnitz auf - der Weg zum SVW war frei.