Wanderung mit dem Förderkreis Uzès

Schriesheim.Eine kleine Wanderung bietet der Förderkreis Partnerschaft Schriesheim-Uzès am Freitag, 14. August, an. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Minigolfplatz. Von dort aus geht es über die Felder nach Ladenburg. Hier ist eine kleine Rast auf dem Marktplatz vorgesehen. Danach läuft die Gruppe wieder zurück nach Schriesheim und kehrt im Restaurant „La Scala“ (am Tennisplatz) zum Essen ein. Interessierte sollten sich bei Claudia Ebert, Telefon 06203/6 25 40, anmelden, damit genügend Plätze reserviert werden können. Wer nicht mitlaufen, aber beim Essen dabei sein möchte, sollte sich auch anmelden. Mitglieder, Freunde und Bekannte sind willkommen.