Warmwasserversorgung wird unterbrochen

Seckenheim.Wegen Bauarbeiten unterbricht der Energieversorger MVV am Montag, 10. August, die Fernwärmeversorgung in Seckenheim. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen die Bauarbeiten in der Zeit von 7 bis 21 Uhr stattfinden. Dadurch kann es in diesem Zeitraum zu Beeinträchtigungen beim Warmwasser kommen, sobald die hausinternen Wasserspeicher auskühlen.

Das Unternehmen empfiehlt daher, größere Wasserentnahmen sowie Duschen und Baden außerhalb dieser Zeiten zu legen. Die MVV geht davon aus, dass die Versorgung gegen 21 Uhr wieder in Betrieb genommen werden kann. Anschließend dauert es rund eine Stunde, bis die Haushalte wie gewohnt mit Wärme versorgt sind. Die Bauarbeiten finden in der Brettener und Zähringer Straße statt und werden voraussichtlich Mitte September vollständig abgeschlossen sein.