Wasserentweichung im Wiesenbacher Tal – Straße „Im Spitzerfeld“ gesperrt

Neckargemünd.Im Neckargemünder Stadtteil Wiesenbacher Tal gibt es am Freitagvromittag eine Wasserentweichung in der Straße „Im Spitzerfeld“ auf Höhe der Hausnummer 60. Wie die Stadtwerke Neckargemünd mitteilten, wird der Schaden aktuell noch behoben. Im Zuge der Arbeiten musste die Straße für den Verkehr vollgesperrt werden. Die Buslinie 35 wird umgeleitet, die Haltestellen „Herrenweg“, „Bildungszentrum“ und „Eichendorffstraße“ können bis auf Weiteres nicht angefahren werden. Als Ersatzhaltestelle in Richtung Heidelberg wird die Haltestelle „Dreikreuzweg“ genutzt. Zur Mittagszeit wird voraussichtlich auch die Wasserversorung für die angrenzenden Haushalte unterbrochen.