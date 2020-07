Wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Symbolbild © dpa

Heidelberg.Weil er von 2015 bis 2018 mindestens drei Jungen in 99 Fällen sexuell missbraucht haben soll, muss sich seit Montag ein 46-Jähriger vor dem Heidelberger Landgericht verantworten.

Der Angeklagte hat die vorgeworfenen Taten nach Angaben eines Gerichtssprechers während der polizeilichen Ermittlungen minestens teilweise eingeräumt. Der Akademiker soll seine Funktion und Autorität als Schulleiter, Lehrer und Mentor ausgenutzt haben, indem er bewusst Schüler zu sexuellen Handlungen drängte. Er hatte private Bildungsinstitute gegründet, die unter anderem Angebote der Hochbegabtenförderung machen. Bei seinen Taten habe er einkalkuliert, dass die Jugendlichen seinem Drängen kein „Nein“ entgegensetzen könnten oder würden.

Laut Anklage haben die sexuellen Übergriffe in einem Institutsgebäude in Heidelberg, in einem für Übernachtungen der Schüler vorgesehenen Gebäude in Reichartshausen, sowie auf verschiedenen Freizeiten und Schulfahrten nach Dänemark, an das Nordkap, nach London und auf die Azoren stattgefunden. Die drei heute volljährigen Männer sollen im Lauf der Hauptverhandlung aussagen. Ihre detaillierten Schilderungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft sind Grundlage der Anklage. Die Öffentlichkeit wurde auf Antrag eines Nebenkläger-Vertreters ausgeschlossen, um die Persönlichkeitsrechte der Heranwachsenden zu schützen. Es sind vier weitere Prozesstage angesetzt. (miro)