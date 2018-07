Anzeige

Schenna.Es ist ein wahres Genussparadies, das Christian und Doris Kohlgruber in Schenna geschaffen haben. „Der Weinmesser“ ist nämlich mehr als ein stilvoll-lässig eingerichtetes Viersterne-Hotel inmitten der herrlichen Bergwelt oberhalb von Meran. „Unser Hotel als Mitglied der ,Vinumhotels Südtirol‘ zeichnet sich durch eine enorme Weinkompetenz aus. Dies erlebt der Gast bei jeder Weinempfehlung und bei speziellen Verkostungen. Mein Mann und ich sind beide Diplom-Sommeliers und können unsere Gäste bestens beraten“, fasst Doris Kohlgruber trefflich zusammen.

Wein als Genussmittel und Lebenselixier begleitet die Urlauber im ersten Weinhotel Südtirols jeden Tag, egal ob in der Kulinarik, bei interessanten Ausflügen zu Kellereien und Weinbergen oder in speziellen Beauty- und Wellnessanwendungen in der „Vinea-Spa“. Ein Beispiel hierfür ist die Vinotherapie. Diese konzentriert sich sowohl auf die innere, als auch auf die äußere Anwendung, fördert die Durchblutung, regt den Kreislauf und Fettstoffwechsel an, stärkt das Immunsystem und zaubert eine glatte Haut. Und auch das ein oder andere Glas Rotwein gehört zur Behandlung dazu. Schließlich wussten schon die alten Griechen und Römer um die gesundheitsfördernde Wirkung des Rebensaftes. In Maßen genossen, schützt vor allem der Rotwein vor Erkrankungen der Herz- und Blutgefäße. Selbst bei der Zubereitung von Speisen entfaltet der Wein seine wohltuenden Eigenschaften. Der junge und kreative Küchenchef des Hauses legt Wert auf eine gesunde, leichte Cross-over-Küche. Der Genießer findet verfeinerte traditionelle Südtiroler Gerichte genauso wie leichte mediterrane Köstlichkeiten auf den Tellern. So kreiert das Küchenteam neben seinen klassischen und saisonalen Köstlichkeiten exzellente Vino-Vitalmenüs, die auf Traubenkernmehl und -öl sowie weiteren Produkten der heimischen Reben basieren.

Kontakt Adresse: „Der Weinmesser“, Schennaerstraße 41, 39017 Schenna/Südtirol, Italien, Telefon: +39/0473/94 56 60, E-Mail: info@weinmesser.com, www.weinmesser.com Das Hotel hat von März bis November und Dezember bis Januar geöffnet. Zimmerpreise: Ab 97 Euro (ab 7 Übernachtungen) pro Person und Tag mit Verwöhnhalbpension. Kinder bis 2 Jahre frei, von 3 bis 7 Jahren 40 Euro, 8 bis 14 Jahre 55 Euro; 15 bis 17 Jahre 70 Euro – jeweils pro Tag. Tipp: Special-Event „Dine & Wine“ pro Person und Abendessen (Aufschlag auf den Halbpensionspreis) ab 52 Euro pro Person. kaba

„Das Thema Wein zieht sich wie ein roter Faden durchs Haus. Nicht nur die einzelnen dekorativen Elemente lassen das Thema unserer Philosophie erahnen, sondern auch unser großes Weinangebot mit über 700 Weinen, die in drei verschiedenen Weinkellern lagern“, so Doris Kohlgruber, die die edlen Tropfen gemeinsam mit ihrem Mann jedem auch noch so verwöhnten Gaumen mit viel Liebe und Know-how näherbringt. Und: Das Wochenprogramm ist immer mit mindestens einer Weinverkostung und/oder -tour gespickt. Angeboten werden zudem Special-Events wie „Dine & Wine“ und „Mountain & Wine-Aperitivo“.