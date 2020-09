Weitere 133 Menschen nachweislich mit Corona infiziert

Hessen.In Hessen haben sich innerhalb eines Tages weitere 133 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag (Stand 14.00 Uhr) lag die Gesamtzahl der Fälle damit bei 16 278, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 blieb seit Freitag unverändert bei 535. Der Main-Taunus-Kreis zählte am Dienstag die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz stieg laut Ministerium von 19,7 am Vortag auf 23,9.