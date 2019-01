Wer macht bei der fünften Auflage mit?

Im vergangenen Jahr 2018 feierte Schwetzingen 350 Jahre Spargelanbau. Rund ums königliche Gemüse wurden viele Veranstaltungen geboten, so dass unsere Spargelwanderung pausierte. Doch in diesem Jahr geht's weiter mit dem beliebten Event, dass in den zurückliegenden Auflagen mit mehr als 10 000 Besuchern zum großen Erfolg wurde. Am Sonntag, 2. Juni 2019, 10 bis 18 Uhr, geht's auf zum fünften Mal zur Spargelwanderung zwischen Schwetzingen, Ketsch und Brühl. Regionale Spargelbauern öffnen ihre Höfe und zeigen den Besuchern alles Wissenswerte rund um das edle Gemüse.

Derzeit laufen die Planungen und wir suchen Sie! Sie sind Gastronom, Winzer, Musikgruppe, Künstler, Walking Act o. ä. und haben Interesse, diesen Tag mitzugestalten? Sprechen Sie uns an, wir geben Ihnen gerne nähere Informationen! Kontakt: Telefon: 06202 / 205-300, oder -306, E-Mail: sz-spargelwanderung@schwetzinger-zeitung.de

Auf das die Spargelwanderung 2019 wieder zu einem schönen Ereignis wird - wir freuen uns darauf!