Rhein-Neckar.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Mittwoch Sturmböen, die besonders in Verbindung mit Schauern auftreten sollen. Am Dienstag wurde für die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sowie für den Rhein-Neckar-Kreis, den Rhein-Pfalz-Kreis und den Kreis Bergstraße eine Warnmeldung durch den DWD herausgegeben. Die Warnung gilt von Mittwochmorgen, 5 Uhr, bis voraussichtlich Mittwochabend, 19 Uhr.