Wie wär’s mit Zweisamkeit?

Alle Jahre wieder läuft die Weihnachtsbäckerei auf Hochtouren. Wem kurz vor dem Fest noch immer ein Geschenk fehlt, für den ist die „urlaubsbox“ ein origineller Last-Minute-Tipp. In der Schachtel steckt ein Reisegutschein für einen Kurzurlaub zu zweit. Aus insgesamt rund 1000 Hotels in Europa kann die/der Beschenkte das Wunschziel selbst auswählen.

Die 16 Themen-Boxen verschiedener Preiskategorien sind ab Ende des Kaufjahrs drei Jahre gültig. Übrigens: Wer bis 18. Dezember um 12 Uhr ordert, erhält seine „urlaubsbox(en)“ garantiert bis zum Fest. Und wenn’s besonders eilt, wird der Kurztrip-Gutschein einfach als PDF-Dokument selbst ausgedruckt.

Ein Preisbeispiel: Die „urlaubsbox“-Genießertage kostet 229,90 Euro und enthält zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück in einem von rund 100 exklusiven Drei- bis Vier-Sterne-Hotels sowie einen 80-Euro-Wertgutschein.

Angebote in Europa

Die Invent Marketing & Tourismus GmbH mit Sitz in Linz/Oberösterreich hat die Marke „urlaubsbox“ kreiert. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren auf dem deutschsprachigen Reisemarkt tätig. Die orts- und zeitungebundenen Voucher können online in einen Kurzurlaub mit bis zu zwei Übernachtungen eingelöst werden. Zahlreiche Drei- bis Fünf-Sterne-Unterkünfte in Europa stehen je nach Box zur Wahl, darunter Häuser in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz. Wer mag, verlängert seinen Aufenthalt – oftmals zu Sonderpreisen. ahm/zg

