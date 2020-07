Wo ist der Seckenheimer Bär?

Mannheim.Aufregung im Mannheimer Stadtteil Seckenheim: Der Bär, eine geschnitzte Holzfigur, an der die Seckenheimer hängen, steht nicht mehr an seinem Stammplatz auf dem Kreisel in der Nähe des Seckenheimer Wasserturms.

"Er ist plötzlich weg", informiert der Seckenheimer Wolfgang Seitz die Redaktion. Wahrscheinlich ist er in der Nacht auf Sonntag entfernt worden. Bereits im vergangenen Jahr hatte es vor Ort Aufregung um die von einem unbekannten Künstler gefertigte und aufgestellte Figur gegeben. Im März 2019 war sie für einige Wochen verschwunden, im November fünf Tage lang. Zuletzt stand sie auch nicht mehr auf dem Kreisel, sondern am Straßenrand - dafür aber, wie es sich gehört, mit Maske.