Wo Wein und Gesundheit zusammengehören

Bernkastel-Kues.Das tägliche Glas Wein, bevorzugt rot, schützt vor Herz-Kreislauferkrankungen. Dieser Mythos hält sich beständig, auch wenn Kardiologen den warnenden Zeigefinger heben und gerne ergänzen, dass dieser Schutz nur in Kombination mit ausreichender Bewegung greifen mag, aber eben auch nicht für jeden gilt. Wenn es um die Kombination der Themen Wein und Gesundheit gepaart mit Bewegungsmöglichkeiten geht, ist das rheinland-pfälzische Ferienland Bernkastel-Kues eine Topadresse.

Gut zwei Autostunden nordwestlich der Kurpfalz liegt der Schatz im Moseltal mit seiner mittelalterlichen Stadt, idyllischen Fachwerk-Dörfern und sehenswerten Burgen, die sich entlang der grünschimmernden Mosel wie Perlen an einer Kette aufreihen. Umgeben sind sie von 3800 Hektar Weinanbauflächen, die das größte Steillagenweinanbaugebiet der Welt bilden. Allein um Bernkastel-Kues herum wächst der Wein an bis zu 60 Grad ansteigenden Hängen und mediterran anmutenden Terrassen. Das milde Mikroklima und die Wärme speichernden Schieferböden sind ein ideales Terrain für die Rieslingtraube, die hier in einer Fülle individueller Nuancen ausgebaut wird. Nicht nur der Riesling, der 60 Prozent der Erträge ausmacht, gehört hier zum Weißwein-Sortiment, das etwa durch Burgunder ergänzt wird. Spätburgunder und Dornfelder sind die Hauptrebsorten der Rotweine, die auf 200 Hektar wachsen.

Wussten Sie, dass Moselwein um 1900 teurer war als Champagner? Das und mehr erfährt man bei Stadtführungen oder auch von heimischen Winzern wie Bernd Herges. Er betreibt mit seiner Familie das Weingut Brunnenhof mit Gästezimmern, Vinothek und saisonaler Straußwirtschaft. Herges ist noch einer von zehn Winzern im Ort. Chardonnay und Blauschiefer-Riesling lagern unter anderem in seinem Gewölbekeller. Leicht, spritzig und fruchtig – das mache die Weißweine von der Mosel aus, so der Experte.

Und sie sind wohlbekömmlich, für manchen geradezu eine Medizin. Zumindest ist überliefert, dass der „Bernkasteler Doctor“, der Wein des Doctorbergs, direkt über dem historischen Ortskern von Bernkastel-Kues gelegen, den Trierer Kurfürsten Boemund II. während eines Aufenthaltes auf der Burg Landshut von einer schweren Krankheit geheilt haben soll. Wem diese Sage zu vage ist, dem sei das Hotel-Restaurant „Doctor Weinstube“ empfohlen. Dies wurde einst von den Grafen von der Leyen erbaut, Besitzer der Lage Doctorberg. Hier erleben Körper und Gaumen wahrlich Gutes, etwa mit einem Rieslingsüppchen und zartem Moselsauerbraten. Ein Riesling Alte Reben im Glas stellt zudem jegliches Unwohlsein infrage.

Erst ins Museum, dann zur Probe

Die „Doctor Weinstube“ liegt inmitten des schönen historischen Stadtkerns von Bernkastel-Kues in der Hebegasse 5. Auf den Weg dorthin lohnt ein Rundgang etwa über den prächtigen Marktplatz mit wunderschönen Fachwerkhäusern, reich verzierten Giebeln und filigran gearbeiteten Eisenschildern. Besonders sehenswert sind das Spitzhäuschen von 1416, das auf einem viel zu kleinem Sockel zu balancieren scheint, sowie das prunkvolle Renaissance-Rathaus von 1608. Zu den beherrschenden Bauwerken zählt zudem der 600 Jahre alte Turm der Pfarrkirche St. Michael, die mit ihrer Fülle an Kunstschätzen und reicher Ausstattung in der Region ihresgleichen sucht.

Ein Gros an Geschichte und Genuss zugleich beheimaten die Stiftsanlage St.-Nikolaus-Hospital und die auf dem Terrain befindliche Mosel-Wein-Erlebniswelt. Letztere ist ein multimediales Museum, eines der modernsten seiner Art in Deutschland. Über Infoterminals wird die Geschichte des Wein-Kultur-Landes Mosel anschaulich verdeutlicht. Es gibt mehr als 1000 Informationsseiten mit Filmen und Animationen, bei denen zum Beispiel auch der Geruchssinn getestet werden kann.

Dieser samt Geschmacksknospen ist dann bei einer Weinprobe in der Mosel-Vinothek gefragt, die sich in den historischen Gewölbekellern der Stiftsanlage befindet. Um die 140 Weine – von Qualitätswein, Hochgewächs, Spät- und Auslesen über Beeren- und Trockenbeerenauslesen bis zum Eiswein – erwarten die Genießer. Ungezwungen können sich die Besucher ihrem persönlichen Weinstudium widmen und dabei ihr Wissen über das Weinanbaugebiet Mosel und dessen Winzer, zu denen Fernsehmoderator Günther Jauch („Wer wird Millionär?“) mit seinem Weingut von Othegraven gehört, vertiefen. Texttafeln informieren ausführlich darüber (Weinprobe: 18 Euro pro Person).

Auch hier treffen Wein und Gesundheit aufeinander: Der berühmteste Sohn der Stadt, Kardinal Nikolaus von Kues alias „Cusanus“ (1401 – 1464), stiftete seiner Heimat einst ein Hospital für 33 bedürftige Männer aus allen Ständen. Die spätgotische Stiftsanlage St.-Nikolaus-Hospital, die heute ein Alterssitz für Senioren ist, beherbergt mit der Cusanus-Bibliothek eine der kostbarsten privaten Handschriften-Sammlungen der Welt. (Führungen auf Anfrage, 7 Euro pro Person, Infos unter 06531/22 60, www.cusanus.de).

Doch Bernkastel-Kues hat nicht nur das frühere Hospital: Das Median Reha-Zentrum mit seinen Kliniken leistet einen wertvollen Beitrag zum guten Ruf der Stadt als ausgewiesener Kurort. Patienten werden nach modernsten medizinischen Erkenntnissen betreut und auf den Alltag vorbereitet. Ob die Fachärzte hier auch ein Glas Wein am Tag zur Genesung empfehlen, ist nicht überliefert. Aber wie heißt es so schön: Was dem Patienten guttut, soll des Doktors Schaden nicht sein.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.01.2019