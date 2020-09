Eintracht Frankfurt.Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen auf Abwehrspieler Evan Ndicka verzichten. Der 21 Jahre alte Franzose erlitt im Pokalspiel beim TSV 1860 München (2:1) am vergangenen Samstag eine Verletzung des Syndesmosebandes, wie die Hessen am Dienstag mitteilten. Ndicka steht den Frankfurtern damit zum Bundesliga-Auftakt an diesem Samstag gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld definitiv nicht zur Verfügung.