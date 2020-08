Wohnhausbrand in der Mühlwerstraße - zwei Feuerwehrleute verletzt

Bad Mergentheim.Zahlreiche Anrufer meldeten am Sonntag gegen 14.50 Uhr bei der Rettungsleitstelle und der Polizei eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Mühlwehrstraße in Bad Mergentheim.

Die sofort ausrückende Feuerwehr und die Polizei stellten fest, dass es aus einem Zweifamilienhaus mit einem Ladengeschäft im Erdgeschoss stark rauchte. Alle sieben Bewohner des Hauses waren bereits unverletzt vor dem Gebäude.

Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich eine Restmülltonne vor dem Gebäude Feuer gefangen hatte. Der Brand breitete sich nach Angaben der Polizei an der Fassade entlang auf ein Balkongeländer des zweiten Obergeschosses und dann auf den Dachstuhl aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, aber nicht verhindern, dass das Gebäude unbewohnbar bleibt. Die Bewohner wurden von der Stadt Bad Mergentheim in anderen Wohnungen untergebracht. Der Schaden am Gebäude wird von der Polizei auf 80 000, der am Inventar auf 20 000 Euro geschätzt.

Leicht verletzt

Kreisbrandmeister Andreas Geyer und der Bad Mergentheimer Stadtkommandant Lars Rudolph hatten angesichts der hohen Außentemperaturen, die vor allem auch für die Atemschutzgeräteträger eine besondere Belastung darstellten, zahlreiche Abteilungen an den Brandherd gerufen, um die Einsatzzeiten der einzelnen Kameraden so gering wie möglich zu halten. . So waren die Abteilungen Bad Mergentheim-Stadt, Markelsheim, Edelfingen, Löffelstelzen und Wachbach mit insgesamt über 70 Kräften vor Ort.

Zwei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Roten Kreuz versorgt, das mit einem Rettungswagen, der Schnelleinsatzgruppe, einem Notarzt und dem Leitenden Notarzt Professor Dr. Thomas Haak vor Ort war. pol/abo