Mannheim.Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag in eine Wohnung im Stadtteil Oststadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Täter zwischen 15 und 23.45 Uhr über ein offenstehendes Fenster in die Wohnung in der Siegstraße. Dort duchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck im Wert von rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/33010 zu melden.