Zahl der Badetoten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen gestiegen

Region.Bei der Sommerhitze steigt bei vielen die Lust, sich in Seen und Flüssen abzukühlen. Entgegen dem Bundestrend ist in Baden-Württemberg die Zahl der Todesfälle durch Ertrinken in den ersten sieben Monaten leicht angestiegen. Es starben mindestens 23 Menschen beim Baden, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das sind zwei mehr als im Vorjahreszeitraum. "Jetzt, wenn nicht alle Freibäder offen sind, oder der Badesee gesperrt ist, kommen die Leute auf die Idee, an Fließgewässer oder wilde Badestellen zu gehen", sagte Armin Flor vom Landesverband Württemberg.

Auch die Zahl der Badetoten in Hessen ist gestiegen. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres starben mindestens 18 Menschen. Das sind vier mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. "Drei Viertel der Badetoten waren männlich", sagte der Präsident des hessischen DLRG-Landesverbands, Michael Hohmann. Laut den Angaben starben 12 Menschen in Flüssen, 5 in Seen und einer in einem Bach. Unter den Opfern waren auch zwei Kinder.

In Rheinland-Pfalz seien bislang mindestens sieben Menschen verstorben. Zuletzt war am Sonntag ein 47-Jähriger aus Hassloch tot in einem Weiher bei Schifferstadt gefunden worden. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus. Die DLRG in Rheinland-Pfalz befürchtet für diesen Sommer mehr tödliche Badeunfälle. Das hochsommerliche Wetter und die niedrigen Pegelstände in den Seen und Flüssen seien die Ursachen, sagte ein Sprecher der DLRG. Im vergangenen Jahr waren in Rheinland-Pfalz neun Menschen beim Baden ertrunken - so wenige wie noch nie in den vorangegangenen 20 Jahren. Im Jahr 2018 waren es bei langem hochsommerlichen Wetter und sehr niedrigen Pegelständen 22 Menschen. Der DLRG-Sprecher schätzte, dass die Zahl 2020 zwischen denen der beiden Vorjahre liegen wird.

"Die Hitze verleitet die Menschen dazu, sich in den Gewässern abkühlen zu wollen. Dabei unterschätzen sie die Gefahren", sagte der DLRG-Sprecher. So seien etwa Flüsse wie der Rhein und die Mosel nicht für das Baden geeignet. Die Fahrrinnen für den Schiffsverkehr seien sehr tief, hinzu kämen die Strömung, die hohe Sogwirkung von vorbeifahrenden Schiffen, das trübe Wasser und nicht sichtbare Hindernisse wie große Steine.