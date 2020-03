Zahl der Coronavirus-Infizierten im Rhein-Neckar-Kreis und in Rheinland-Pfalz steigt weiter an

Rheinland-Pfalz.Erneut ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Rhein-Neckar-Kreis gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Sonntagmorgen, 8. März, mitgeteilt hat, gäbe es zwei neue Covid-19-Fälle. Positiv getestet sind nun 14 Menschen – neun im Rhein-Neckar-Kreis und fünf im Stadtgebiet Heidelberg.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamts, handele es sich bei den Infizierten zum größten Teil um Rückkehrer aus der Region Südtirol. Das Robert-Koch-Institut hat mittlerweile die Provinz Bozen in der Region Trentino-Südtirol als internationales Risikogebiet eingestuft.

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums sechs weitere nachgewiesene Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In einem Fall im Landkreis Bad Dürkheim handele es sich um einen Lehrer der Integrierten Gesamtschule Deidesheim, der am Standort Wachenheim eingesetzt sei. Daher bleibe der Schulstandort Wachenheim auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Neustadt vom kommenden Montag an zunächst für eine Woche geschlossen, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Dies gelte auch für die Grundschule, die sich im gleichen Gebäude befinde.

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, die direkten Kontakt zu dem erkrankten Lehrer hatten, wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben, um den Erreger im Falle einer Infektion nicht weiter zu übertragen.

Insgesamt sind nach diesen jüngsten Zahlen nun 19 Menschen in Rheinland-Pfalz nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert