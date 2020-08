Zahl der Lehrer in vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen

Hessen.Die Zahl der Lehrer an hessischen Schulen ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Im Schuljahr 1975/76 waren es nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden noch 40 500 Lehrkräfte. Diese Zahl stieg bis zum Schuljahr 2019/20 um ungefähr die Hälfte an auf 62 600. 1975/76 waren 98 Prozent der Lehrer in Vollzeit beschäftigt, seitdem stieg der Anteil der Teilzeitkräfte stetig an, das erklärt auch zu einem guten Teil die Zunahme bei der Gesamtzahl der Lehrkräfte. Verändert hat sich auch das Geschlechterverhältnis: Standen 1975/76 noch etwa gleich viele Frauen und Männer vor den Klassen, sind inzwischen zwei Drittel aller Lehrkräfte Frauen.