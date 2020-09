Hessen.Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Hessen um 69 Fälle gestiegen. Damit gibt es mittlerweile zusammengezählt 16 877 bestätigte Fälle im Land, wie das Sozialministerium am Montag (Stand: 14.00 Uhr) in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 in Hessen blieb unverändert bei 539.