Zahlreiche Autofahrer nicht angegurtet

Lampertheim.Für die Überprüfung der Fahrtauglichkeit von Verkehrsteilnehmern und zur Feststellung von Verstößen im Straßenverkehr hatten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Donnerstagmittag (13.8.) eine

Kontrollstelle in der Lindenstraße/ Ecke Backhausstraße im Lampertheimer Ortsteil Hofheim eingerichtet. 30 Autos passierten den Bereich. Alarmierend stellten die Beamten fest, dass die Trefferquote von nicht angegurteten Wagenlenkern mit der Zahl 21 sehr hoch war. Dass der Sicherheitsgurt von so vielen Verkehrsteilnehmern nicht angelegt war, hat auch die Ordnungshüter erstaunt. Deswegen ist geplant, ähnliche Kontrollen zeitnah zu wiederholen. Die Bußgeldzahlung in Höhe von jeweils 30 Euro bezahlten die Ertappten entweder direkt vor Ort oder werden dies nach Eingang des schriftlichen Bescheids nachholen.