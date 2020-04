Zahnarzt Uwe Lückgen: „Ein ganz großes Problem stellt die Versorgung der Praxen mit Schutzausrüstung dar.“

Mannheim/Sandhausen.Unser Praxisalltag hat sich durch die Corona-Pandemie sehr stark verändert. Die in den Zahnarztpraxen üblichen, ohnehin sehr hohen Hygienestandards wurden zum Schutz unserer Patienten und des Praxisteams auch in unserer Praxis nochmals verstärkt. Es wird streng auf die Einhaltung der empfohlenen Sicherheitsabstände geachtet. Es wird bei jedem Patienten Fieber gemessen, gründliches Händewaschen und Händedesinfektion, für jeden Patienten der die Praxis betritt, sind obligatorisch. Patienten werden meist sofort in ein freies Behandlungszimmer gesetzt.

Die Corona-Verordnung des Staatsministerium Baden Württemberg hat die Behandlung auf akute Behandlungen und Schmerzustände beschränkt. Verschiebbare Behandlungen sollen zurück gestellt werden. Für unsere Zahnarztpraxis bedeutet das, um nur zwei Beispiele zu nennen, die Verschiebung von Leistungen wie professionelle Zahnreinigung und Vorsorgeuntersuchungen. Der allergrößte Teil unserer Patienten hat sich in unser Recall-System erfassen lassen und wird bei einem fälligen Vorsorgetermin benachrichtigt. Mit Inkraftreten der Corona-Verordnung Mitte März, lassen wir das Recall-System ruhen. Das Arbeitsaufkommen in unserer Praxis in Sandhausen ist insgesamt im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Corona-Pandemie stark zurückgegangen. Wir haben unser Praxisteam jetzt in zwei Teams aufgeteilt, die im Wechsel eine Woche mit reduzierten Sprechzeiten arbeiten und dann eine Woche frei haben.

Wir haben vorsorglich Kurzarbeit angemeldet. Der starke Behandlungsrückgang ist natürlich auch mit einem erheblichen Umsatzrückgang verbunden. Ein ganz großes Problem stellt die Versorgung der Praxen mit Schutzausrüstung dar. Wir sind in der glücklichen Lage, uns frühzeitig mit Schutzmaterial (Mundschutz, Handschuhe, Händedesinfektion) eingedeckt zu haben. Durch die Zentralisierung der Verteilung über das Bundesgesundheitsministerium und die zuständigen Ministerien in den Ländern ist es jetzt kaum noch möglich über den freien Handel diese Ausrüstung zu bekommen. Dies kann letztlich sogar dazu führen, dass Praxen auf Grund fehlender Schutzausrüstung die Behandlung komplett einstellen müssen. Die Behandlung von positiv getesteten Patienten erfolgt ohnehin in dafür eingerichteten Schwerpunktpraxen. Über die dafür benötigte Schutzausrüstung verfügen wir und auch die allermeisten Zahnarztpraxen gar nicht.

Uwe Lückgen, 63, Zahnarzt aus Sandhausen