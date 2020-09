Zehn neue Corona-Infektionen nachgewiesen - 96 akute Fälle

Mannheim.Zehn weitere Personen haben sich bis zum Dienstagnachmittag, 16 Uhr, in der Mannheim mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt Mannheim in einer Pressemeldung mit. Damit erhöht sich die Zahl der nachgewiesenen Fälle auf 783. Bislang sind in Mannheim 674 Personen genesen. Damit gibt es in Mannheim 96 akute Fälle. Insgesamt 13 Personen sind verstorben. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

