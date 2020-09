Ludwigshafen.Bei einem Verkehrsunfall in der Wasgaustraße in Ludwigshafen ist ein zehnjähriges Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr das Kind am Donnerstag gegen 14.55 Uhr mit seinem Fahrrad hinter einem geparkten Auto auf die Straße, als eine 40-jährige Autofahrerin die Wasgaustraße entlang kam. Das Mädchen stürzte, wurde verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden.