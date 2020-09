Zerstörungswut in Neubau ausgelebt – rund 90 000 Euro Schaden

Heidelberg.Bisher unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen in Heidelberg ihre Zerstörungswut in einem leerstehenden Neubau ausgelebt. Dabei soll das Gebäude durch Brand- und Wasserschäden in geschätzter Höhe von 90 00 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden sein, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, war die Feuerwehr zunächst gegen 7 Uhr in den Birkenweg im Stadtteil Kirchheim gerufen worden, weil Dämmmaterial vor dem Neubau brannte. Dadurch soll die Hausfassade Schaden genommen haben. Nachdem die Flammen gelöscht waren, entdeckten die Einsatzkräfte, dass zusätzlich Wasserhähne im Inneren des Gebäudes aufgedreht waren. Auch Feuerlöscher seien ausgelöst worden. Das Großprojekt der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) steht kurz vor der Fertigstellung.