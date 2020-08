Neustadt.Eine Kupferhalsziege ist in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem Gehege in der Nähe eines Feldweges zwischen Neustadt und Haßloch entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich das Gehege im Bereich der "Rehbachwiesen", südlich der L 532 in der Nähe des Rehbaches und östlich der Anschlussstelle Neustadt-Nord.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail entgegen.