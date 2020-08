Zimmer in einem Wohnhaus gerät in Vollbrand

Heidelberg.Ein Zimmer in einem freistehenden Wohnhaus in der Straße "Leisberg" in Heidelberg-Kirchheim ist in Vollbrand geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Heidelberg auf Nachfrage mitteilte, kam es durch den Brand am Mittwoch gegen 12.40 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Insgesamt 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt.

Da es sich um ein älteres Gebäude handelt, kontrollierte die Feuerwehr bis etwa 16 Uhr - unter anderem - die Strohdecken des Wohnhauses. Dabei konnten weitere Glustnester entdeckt und gelöscht werden. Die Polizei hatte die Straße "Leidberg" zwischen „Franzosengewann“ und „Albert-Fritz-Straße“ zwischenzeitlich gesperrt.