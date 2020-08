Zimmerbrand in Pflegeheim in den Quadraten – Eine Person leicht verletzt

Mannheim.Ein Zimmer in einem Alten- und Pflegeheim in den Mannheimer Quadraten ist in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im dritten Obergeschoss aus und wurde über die Brandmeldeanlage den Einsatzkräften gemeldet. Eine Matratze im Wohnbereich hatte Feuer gefangen. Die Flammen konnten innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden. Das Zimmer ist aufgrund des Brandes unbewohnbar, die restlichen Zimmer der Etage können weiter bewohnt werden. Eine leicht verletzte Person wurde in eine Klinik transportiert.