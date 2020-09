Zu schnell unterwegs: Unfälle mit Motorradfahrern

Wittlich/Neustadt.Sie waren laut Polizei mit ihren Motorrädern in Kurven zu schnell unterwegs: In der Eifel und in der Pfalz sind am Samstag zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt worden. Auf der L 16 bei Meisburg (Kreis Vulkaneifel) war ein 57-Jähriger in einer Kurve mit seiner Maschine gestürzt. Er kam in ein Krankenhaus in Daun. Prellungen und wohl auch Frakturen zog sich ein 43-Jähriger zu, der auf der L 499 bei Mückenwiese (Kreis Bad Dürkheim) in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Straße abkam. Auch er kam in eine Klinik.