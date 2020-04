Zukünftig mehr Tests in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Region.In Baden-Württemberg sollen künftig mehr Tests auf das Coronavirus durchgeführt werden. Das teilte Gesundheitsminister Manne Lucha am Samstag in einer Pressemeldung mit. Vorgesehen sei die Intensivierung der Tests für Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, Bewohnerinnen und Bewohner in Altenhilfeeinrichtungen sowie medizinisches Personal und Pflegekräfte.

"Bereits zu Beginn der Ausbreitung des Coronavirus war klar, dass kranke und pflegebedürftige Menschen ganz besonders gefährdet sind. Wir haben frühzeitig Maßnahmen wie Besuchsverbote ergriffen, um diese Menschen zu schützen. Doch in letzter Zeit beobachten wir leider, dass trotzdem immer mehr Menschen in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern an Corona erkranken. Dagegen wollen wir ab sofort noch stärker ankämpfen“, äußerte sich Lucha zu den neuen Maßnahmen.

Testkapazität im Land in den letzten Wochen vervierfacht

Das Land sei in Sachen Testung gut aufgestellt, so Minister Lucha. Rund 50.000 Testungen würden in Deutschland mit rund 82 Millionen Einwohnern täglich durchgeführt, das seien 350.000 pro Woche.

„Aktuell liegt die geschätzte Testkapazität in Baden-Württemberg bei täglich 15.000 Proben. Dies ist mehr als viermal so viel wie noch Anfang März“, sagte Lucha. Dennoch bat er um Verständnis dafür, dass nicht flächendeckend alle Menschen getestet werden können. „Wir setzen die Tests epidemiologisch so sinnvoll wie möglich ein, um die Lage möglichst gut zu kontrollieren“, betonte der Minister.