Zusätzliche Corona-Testangebote ab 31. August

Mannheim.Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 31. August, bis Mittwoch, 30. August, gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Mannheim (UMM) zusätzliche Corona-Testmöglichkeiten in verschiedenen Stadtteilen anbieten. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, sorge ein mobiles Team der UMM mit Unterstützung durch Mitarbeitende des Jugendamts und Gesundheitsamts damit für größere Testkapazitäten im Stadtgebiet. Dies solle niedergelassene Ärzte entlasten sowie der „zu erwartenden steigenden Test-Nachfrage zum Ende der Ferien- und Urlaubssaison Rechnung tragen“, so die Stadt Mannheim in einer Mitteilung. Details zu den genauen Terminen und Orten für die zusätzlichen Testangebote in den Stadtteilen würden aktuell erarbeitet und zeitnah bekanntgegeben werden.