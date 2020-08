Zusammenstoß an Kreuzung - Zeugen gesucht

Brühl.Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Mittwochmittag in Brühl ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war eine 28-jährige Frau gegen 13.30 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Mannheimer Landstraße in Richtung Autobahn unterwegs und wollte an der Kreuzung zur L599 nach links auf die B36 in Richtung Schwetzingen abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Nissan einer 43-Jährigen entgegen, der ihr auf der Mannheimer Landstraße entgegen kam. Bei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 16 000 Euro. Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallablauf angaben, sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0621/83397-0 melden können.