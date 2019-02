Zuzenhausen: 1899 Hoffenheim leiht Havard Nordtveit zum FC Fulham aus

Zuzenhausen.Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat Defensivspieler Havard Nordtveit bis zum Saisonende an den englischen Premier-League-Club FC Fulham ausgeliehen. Das bestätigten die Kraichgauer am späten Donnerstagabend. "Fulham hat uns am Mittwoch ein reizvolles Angebot vorgelegt. Nach intensiven und guten Gesprächen mit dem Spieler haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, darauf einzugehen, da es auch sportlich absolut Sinn macht", sagte Alexander Rosen, Hoffenheims Direktor Profifußball.

Der Norweger Nordtveit hatte sich seit seinem Transfer von West Ham United 2017 im Kraichgau nie richtig durchsetzen können. Der 28 Jahre alte Defensivakteur, der von 2011 bis 2016 bei Borussia Mönchengladbach spielte, fällt derzeit wegen einer Schienbeinverletzung aus.