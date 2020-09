Zwei alkoholisierte Frauen prügeln sich am Bahnhofsvorplatz

Landau.Weil sich zwei Frauen am Bahnhofsvorplatz in Landau geprügelt hatten, hat ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Polizei verständigt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch waren die beiden alkoholisierten Kontrahentinnen am Dienstag gegen 18.30 Uhr zunächst in Streit geraten. Daraufhin warf eine der beiden Frauen eine Glasflasche nach ihrer Bekannten, verfehlte diese jedoch. Als Gegenreaktion spuckte die zweite Frau zurück und schlug auf die "Flaschenwerferin" ein. Eine medizinische Behandlung der beiden Kontrahentinnen war nicht erforderlich. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Ein Atemalkoholtest der „Flaschenwerferin“ ergab einen Wert von 1,36 Promille, ein Test der zweiten Frau ergab einen Wert von 1,79 Promille.