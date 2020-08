Zwei Autounfälle durch Rückstau auf A 61 – fünf Personen schwer verletzt

Ludwigshafen/Schifferstadt/Mutterstadt.Aufgrund eines brennenden Autos auf der A 61 vor der Anschlussstelle Schifferstadt in Fahrtrichtung Speyer ist die A 61 am Freitagabend gegen 21.15 Uhr im Rahmen der Löschmaßnahmen voll gesperrt worden. Wie die Polizei und Feuerwehr mitteilten, ereignete sich gegen 22.41 Uhr ein erster Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten am Stauende.

Die Vollsperrung der A 61 dauerte mehrere Stunden an. Kurz nachdem die Sperrung aufgehoben worden ist, kam es gegen 2.57 Uhr am Stauende vor dem Autobahnkreuz Mutterstadt erneut zu einem schweren Verkehrsunfall. An diesem waren zwei Lkw, ein Sattel- und ein Gliederzug, sowie ein Auto beteiligt.

Das Auto ist unter dem Anhänger des Gliederzuges eingeklemmt worden. Die drei Insassen des Pkw sind durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten worden. Sie sind durch den Unfall schwer verletzt worden, eine weitere am Unfall beteiligte Person ist leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf 180.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06237 9330 zu melden.