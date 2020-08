Lampertheim.Auf dem Betriebsgelände eines Busunternehmens in Lampertheim ist am Mittwochabend ein Bus aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im Motorraum aus und breitete sich über das gesamte Fahrzeug und einen benachbarten Bus aus. Die Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr Lampertheim gelöscht. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere zehntausend Euro.