Zwei Fahrradfahrer nach Verkehrsunfällen verletzt

Neustadt/Weinstraße.Bei zwei Verkehrsunfällen in Neustadt an der Weinstraße sind zwei Fahrradfahrer verletzt worden. Laut Polizeiangaben wollte eine 79-jährige Autofahrerin am Samstag gegen 19.30 Uhr aus einem Grundstücksgelände auf die Adolf-Kolping-Straße auffahren und übersah die von rechts kommende 42-jährige Radfahrerin auf einem Radweg. Bei dem Zusammenstoß und darauffolgenden Sturz sprang der 42-Jährigen eine Kniescheibe heraus. Ein zufällig vor Ort anwesender Arzt renkte die Kniescheibe wieder ein. Die Frau wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits am Freitag hatte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen in der Winzinger Straße einen vor ihm fahrenden 65-jährigen Fahrradfahrer übersehen und touchiert. Der 65-Jährige war daraufhin gestürzt und hatte sich Schürfwunden an Hand, Knie, Schulter und Kopf zugezogen.