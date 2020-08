Zwei Familien gehen auf Bahnhofsvorplatz aufeinander los

Neustadt/Weinstraße.Zwei Familien sind am Montag auf dem Banhofsvorplatz in Neustadt in einen Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten mündete. Wie die Polizei mitteilte, kam es zunächst vor einen Discounter zu einem Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Später trafen sich jeweils fünf Familienmitglieder der beiden Jugendlichen auf dem Bahnhofsvorplatz, beleidigten sich zunächst gegenseitig und schlugen dann aufeinander ein. Ein 20-Jähriger erlitt dabei eine Beule am Kopf. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz, um die zwei Gruppen voneinander zu trennen. Bei der Sachverhaltsaufnahme kam es zu unterschiedlichen Darstellungen der Beteiligten. Die Ermittlungen dauern an.