Zwei Männer greifen 37-jährigen Ludwigshafener an

Ludwigshafen.Ein 26-Jähriger und ein 36-Jähriger haben einen 37-jährigen Mann in der Wittelbachstraße in Ludwigshafen angegriffen, geschlagen und getreten. Laut Polizeiangaben sprachen die beiden Angreifer den 37-Jährigen in der Nacht von Sonntag auf Montag zunächst mit einem weiteren Mann an und baten ihn um Hilfe. Als der Geschädigte jedoch ablehnte, attackierten die deutlich alkoholisierten Täter den 37-jährigen Ludwigshafener. Da die Männer einen Atemalkoholtest verweigerten, wurde Ihnen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Dort waren die Täter weiterhin aggressiv und mussten die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.