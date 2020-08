Zwei Unfälle auf der A 5 innerhalb eines Tages

Rhein-Neckar.Innerhalb eines Tages haben sich auf der A 5 bei St. Leon-Rot an fast genau derselben Stelle zwei Unfälle ereignet. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 35 000 Euro. Am Donnerstagnachmittag musste ein 25-Jähriger in Fahrtrichtung Karlsruhe verkehrsbedingt abbremsen. Ein Kleintransporterfahrer konnte noch rechtzeitig bremsen, während ein nachfolgender 45-Jähriger die Situation zu spät erkannte und auffuhr. Durch die Wucht wurde das mittlere auf das vorderste Fahrzeug geschoben. Verletzt wurde niemand. Gegen 9 Uhr waren laut Polizei sogar vier Autos in einen Unfall verwickelt. Auch dabei kamen die Beteiligten mit dem Schrecken davon.